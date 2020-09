Silvester van der Water in staking bij Heracles Almelo

De club uit Florida wil Van der Water overnemen, maar Heracles heeft het bod als niet interessant terzijde geschoven. Uit onvrede over de weigering van Heracles om in onderhandeling te gaan met Orlando City heeft Van der Water besloten in staking te gaan. De aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast bij Heracles met een optie voor nog één jaar.

Vorige week maakte Van der Water er al geen geheim van naar Orlando te willen. „Ik wil er graag heen. Het is een heel mooi avontuur en een droom voor mij. Het spreekt me aan, het land, het weer, maar ook de spelers met wie ik kan gaan spelen, zoals Nani. Daarbij is de MLS een heel mooie competitie geworden. Ik hoop dat het goed komt.”

Bij een vertrek van Van der Water is Heracles maar liefst 36 van de 40 goals van vorig seizoen kwijt. Van der Water was met zeven goals tweede op het lijstje van clubtopscorers. Naast topscorer Cyriel Dessers (vijftien goals/RC Genk) vertrokken ook al Mauro Junior (zes goals/terug naar PSV), Lennart Czyborra (twee goals/in de winterstop naar Atalanta Bergamo), Maximilian Rossmann (twee goals/Viktoria Köln), Alexander Merkel (twee goals), Dario Van den Buijs (één goal/Beerschot) en Joey Konings (één goal/De Graafschap).

Van der Water was vorige week nog de grote uitblinker bij Heracles, dat de competitie begon met een 2-0 zege op ADO Den Haag. In Tilburg wordt hij vervangen door Luca de la Torre.