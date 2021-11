Nederland heeft tweede Champions League-ticket virtueel in handen na sterke Europese week

Nederland is maandenlang aan de leiding gegaan in het klassement en legde daarvoor de basis in de voorrondes afgelopen zomer. Omdat de clubs uit de grote voetballanden vrijwel geen voorrondes hoeven te spelen, liepen ze een achterstand op, die ze heel lang niet goed wisten te maken, omdat Nederland ook in de groepsfases uitstekend presteerde.

Tweede ticket

Met het huidige puntentotaal van 12.600 blijft Nederland op de landenranking nog altijd de toplanden Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en Portugal voor. Het verschil met Portugal bedraagt 4.0 en dat is belangrijk omdat Nederland op de vijfjaarsranking voor over twee jaar met Portugal in een gevecht is verwikkeld om de zesde plaats, die recht geeft op twee directe startbewijzen. Virtueel is Nederland sinds deze week Portugal voorbij, maar dat is slechts een momentopname. De Portugezen hebben met FC Porto en Benfica na Sporting Portugal nog twee ijzers in het vuur voor het bereiken van de volgende ronde in de Champions League en de daaraan verbonden bonuspunten. Bovendien kan er dit én volgend seizoen nog veel veranderen voor zowel Portugal als Nederland op de ranking. Eén slecht seizoen kan de vijfjaarsranking totaal ruïneren, zoals Nederland heeft ervaren. De ranking is jarenlang negatief beïnvloed door het Europese rampjaar 2017/2018, toen de Nederlandse clubs maar 2900 punten vergaarden en daarmee slechts 29e werden in het landenklassement over dat seizoen.

PSV won donderdag met 2-0 van Sturm Graz. Ⓒ HH/ANP

Ongekend hoog

Het puntentotaal van 12.600, dat Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse dit seizoen bijeen hebben gespeeld, is ongekend hoog voor Nederland. In de afgelopen negen seizoenen wisten de Nederlandse clubs niet eens in een compleet Europees seizoen zoveel punten te vergaren. De laatste keer dat beter werd gepresteerd was precies tien jaar geleden, in het seizoen 2011/2012, toen de Europees spelende clubs over het complete seizoen een puntentotaal van 13.600 wisten te bereiken. Dat is het hoogste puntentotaal van de Nederlandse clubs sinds de eeuwwisseling.

Maar ook dat puntentotaal wordt waarschijnlijk verbeterd met nog een zesde groepsduel voor de vijf Nederlandse deelnemers aan de verschillende toernooien en sowieso een Europees vervolg na de winter voor Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, terwijl ook Vitesse nog kansrijk is om door te gaan in de Conference League.

Ajax grootste gouddelver

Ajax is ook dit seizoen de grootste gouddelver geweest met nu al 19 punten. De Amsterdammers vergaarden ook de afgelopen seizoen al de meerderheid van de Nederlandse punten, maar de landenscore is extra opgestuwd door de goede prestaties van de overige Europese deelnemers. Feyenoord (14,5 punten), AZ (11 punten), PSV (10,5 punten) en Vitesse (8 punten) laten zich ook niet onbetuigd. De 8 punten van de Arnhemmers zijn zeer uitzonderlijk, omdat de Nederlandse subtoppers in Europa de afgelopen jaren het landencoëfficiënt steevast flink naar beneden gehaald hebben. Zo bleef Willem II in het seizoen 2020/2021 steken op 2 punten, verdiende FC Utrecht in 2019/2020 slechts 0,5 punt, kwam Vitesse zelf in het seizoen 2018/2019 maar tot 1,5 punt en sprokkelden Vitesse (4 punten) en FC Utrecht (3,5 punten) in het seizoen 2017/2018 gezamenlijk nog niet bijeen, wat de Arnhemmers dit seizoen al in hun eentje hebben binnengesleept.

