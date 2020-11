Nicolas Tagliafico blijft Ajax trouw

Ajax, Schlieper en Tagliafico zoeken een geschikt moment om volgende week het nieuwe contract te ondertekenen. Een van de afspraken tussen Tagliafico en Ajax is dat de verdediger het seizoen hoe dan ook afmaakt in Amsterdam. Daarna mag hij voor een niet nader bekendgemaakt bedrag zijn droom – spelen in een topcompetitie – najagen.

Afgelopen zomer was de vastgestelde vraagprijs ongeveer twintig miljoen euro, maar mede vanwege de coronacrisis kwam er geen club voorbij, waarvoor Tagliafico Ajax wilde verlaten. De Argentijn, die vanwege zijn strijdlust door de Amsterdamse fans op handen wordt gedragen, speelde sinds januari 2018 al 110 duels voor Ajax, waarin hij 16 keer scoorde. Hij kostte vier miljoen euro.