Bauke Mollema verliest tijd door waaiers: ’We hadden het niet verwacht’

Dat de Nederlander van Trek-Segafredo ruim een minuut verloren heeft, valt het eigenlijk nog mee, zo vertelt hij aan de NOS. „Het is gewoon zonde, ik zat te ver op het punt waar het brak. En dan ben je gezien. We wisten dit niet.”

Mollema vervolgt: „Ik zat met onder anderen Landa, Pogacar en Richie (Porte, zijn ploeggenoot, red) en we hebben nog hard doorgereden tot aan de finish. Het was nog 30 kilometer en je weet dat als Ineos en Jumbo van voren met veel renners zitten dat ze volle bak doorrijden. Dan is de schade nog redelijk beperkt gebleven. Maar ik had liever niks verloren.”

Dumoulin

Tom Dumoulin vond het na afloop ’niet normaal’, dat zijn ploeggenoot Wout van Aert weer een zege wist te pakken. „Die jongen, ik weet niet wat ’ie heeft. Maar in de etappe pakte hij echt veel in de wind mee. Tony Martin moest er af in de eerste klim, we hadden alleen nog Van Aert en Gesink als grote beren om Roglic uit de wind te houden. En dan perst hij er nog een sprint uit, ongelofelijk wat een rit.”

De Limburger vervolgt: „Het lukt gewoon bij ons tot dusverre. Vandaag aten we ook steeds goed mee. We wisten waar het ging breken en dat het zo uitkomt is geweldig. Het is een kwestie van timen en op het juiste moment een inspanning doen. Dat lukt niet altijd, maar vandaag lukte het allemaal”, sluit hij af.”

