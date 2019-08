PSV ploeterend play-offs in

In de eerste helft kwamen de Eindhovenaren ging enkele keer in gevaar, maar zelf indruk maken deed de ploeg van Mark van Bommel nauwelijks. Er waren kansen voor Bruma en Denzel Dumfries, maar er ging er geen eentje in. Misschien wel de beste kans was er na ruim een half uur spelen voor Donyell Malen. De aanvaller speelde zich knap vrij, maar schoot naast.

Na rust speelde PSV opnieuw niet groots. Invaller Mohammed Ihattaren, hij verving Bruma, had een kwartier voor tijd de 1-0 op zijn schoenen, maar de Noorse doelman keerde zijn inzet. De corner die PSV er aan overhield leidde tot niets.

Angstige momenten

Een paar minuten later waren de Noren nog dicht bij de openingstreffer. Martin Samuelsen kopte maar net naast. Haugesund drong nu echt aan om een verlenging te forceren. PSV ontsnapte nadat Bruno Leite op de paal schoot. Ook in de drie minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

PSV speelt nu in de play-offs tegen Apollon Limasol. De Cyprioten bleken met 3-1 te sterk voor Austria Wien. In Oostenrijk was al met 2-1 gewonnen. PSV speelt volgende week donderdag eerst in eigen stadion, een week later volgt de return.

Lozano

Hirving Lozano ontbrak in de selectie van PSV. Zijn plek in de basis werd ingenomen door Cody Gakpo. Lozano is dicht bij een overgang naar Napoli. Zondag deed de Mexicaanse aanvaller nog wel mee in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Toen viel hij kort na rust uit met een lichte voetblessure.

