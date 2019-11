’Murray zei dat ik zege had verdiend’

Andy Murray wordt gefelicteerd door Tallon Griekspoor. Ⓒ Reuters

MADRID - Als je dé kans krijgt om je grote idool te kloppen, maar uiteindelijk als verliezer van de baan stapt, dan is de teleurstelling gigantisch. Het overkwam Tallon Griekspoor woensdagmiddag tijdens de Davis Cup Finals in Madrid. De 22-jarige Nederlander had Andy Murray spartelend op de grond liggen. De genadeklap uitdelen aan de Britse tennislegende zat er niet in: 7-6 (7), 4-6 en 6-7 (5).