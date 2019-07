Verstappen start bij GP Duitsland als tweede

Bij de laatste vrije training zette Verstappen de tweede tijd neer. Vol vertrouwen ging de Nederlander de kwalificatie in. Er werd regen verwacht in Duitsland, maar het bleef tegen alle verwachtingen droog tijdens de gehele kwalificatie.

Pech

Voor Sebastian Vettel begon de kwalificatie van zijn thuisrace dramatisch. De Duitser stapte tijdens Q1 al uit zijn auto en kon geen tijd neerzetten. Een nieuw hoofdstuk in het pechseizoen van de Ferrari-coureur.

Technisch malheur weerhoudt Sebastian Vettel ervan een tijd neer te zetten tijdens de kwalificatie voor de GP in Duitsland. Ⓒ EPA

In tegenstelling tot Vettel, ging het Charles Leclerc in de Ferrari-bolide wel goed af op de Hockenheimring. De Monegask zette - net zoals bij de laatste vrije training - in Q1 de snelste tijd neer.

Q2

Tijdens de tweede kwalificatieronde had Verstappen problemen. Over de boardradio liet de Nederlander weten ’power’ te verliezen op de rechte stukken. Red Bull besloot Verstappen naar de pits te halen om het probleem te onderzoeken.

Het werd heel spannend voor Verstappen. Op de valreep zette de Limburger als laatste een tijd neer in Q2. Dat deed hij overigens met een vijfde tijd wel binnen de grenzen, al bleef Verstappen klagen over de problemen van zijn RB15.

Het verschil tussen de snelste in Q2, Hamilton, en nummer vijf Verstappen was slechts drietienden van een seconde.

Pole

Bij de beslissingsronde van de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland werd het een spannende strijd om pole position.

Leclerc leek de dans te kunnen ontspringen na de pech bij zijn Duitse teamgenoot, maar in Q3 kreeg de Ferrari-coureur ook met technische problemen te maken. De Monegask zette geen tijd neer en bleef achter in de paddock.

Lewis Hamilton pakt pole position bij de thuis Grand Prix van Mercedes. Ⓒ REUTERS

De verschillen waren minimaal op de Hockenheimring, waar Hamilton er met de pole vandoor ging. Verstappen vult de eerste startrij aan. Valtteri Bottas start als derde en Pierre Gasly als vierde.