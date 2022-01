Feyenoord bevestigt komst Amerikaan Cole Bassett

Technisch directeur Frank Arnesen heeft de middenvelder voor anderhalf jaar weten te huren en bovendien een optie tot koop bedongen. De Deen is in zijn nopjes met het binnenhalen van de Amerikaan, die afgelopen zomer ook al op het lijstje stond in De Kuip.

„Zijn komst bleek toen nog niet haalbaar voor ons. Heel mooi dat we het met deze huurconstructie en optie tot koop nu wel voor elkaar hebben gekregen, zodat hij dit seizoen al kan aansluiten bij de selectie.”

Volgens Arnesen is Bassett een typische box-to-box speler. „Met een enorm loopvermogen. Daarmee kan hij zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke schakel zijn in een elftal. Bovendien is hij met beide benen behoorlijk comfortabel aan de bal. Hij heeft alles in zich om hier bij Feyenoord de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten en een nog completere speler te worden. Die tijd en dat vertrouwen krijgt hij ook.”

Bassett maakte in december zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. In de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina was hij als invaller direct trefzeker.