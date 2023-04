Mooi gebaar: selectie Tottenham geeft fans geld terug na ongekende wanprestatie

„Wij begrijpen jullie frustratie en woede”, schrijft de selectie in een verklaring. „We weten dat woorden in dit soort situaties niet genoeg zijn, maar geloof ons, een nederlaag als deze doet pijn. We waarderen jullie steun, zowel in thuis- als uitwedstrijden. Met dit in gedachten willen we de fans de kosten van hun wedstrijdkaartjes op St James’ Park vergoeden.”

De spelers laten het daar niet bij en beloven beterschap. „We weten dat dit niets verandert aan wat er zondag is gebeurd en we zullen er alles aan doen om de zaken recht te zetten, te beginnen donderdagavond tegen Manchester United.”

Interim-coach Cristian Stellini werd een dag na de ruime nederlaag ontslagen bij Tottenham Hotspur, dat op de vijfde plaats staat en ver weg is van deelname aan de Champions League komend seizoen.