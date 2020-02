Verrassende bronzen plak Eefting op puntenkoers bij WK baanwielrennen

De 30-jarige wielrenner uit Grolloo reed een bekeken race, waarin hij al vroeg in de wedstrijd samen met drie andere renners een ronde voorsprong nam op het peloton. Eefting leidde zelfs enige tijd, maar kwam in punten uiteindelijk tekort tegen de Nieuw-Zeelander Corbin Strong (goud) en de Spanjaard Sebastian Mora. Eefting werd eerder in de week vijfde op het onderdeel scratch.

Titelverdediger Jan-Willem van Schip ontbrak op de puntenkoers. Hij richt zich bij de WK baan op het omnium en de koppelkoers. Voor Nederland was het de vierde medaille, na het goud op de teamsprint mannen, voor Kirsten Wild op scratch en Harrie Lavreysen op de keirin.