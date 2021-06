Eíndelijk is Amy Pieters de beste

Amy Pieters wint het NK Wielrennen voor vrouwen Ⓒ ANP/HH

LÉON DE KORT - Eindelijk Amy Pieters. Als je nou tien NK’s op de weg achter elkaar áltijd bij de beste zeven vrouwen in de uitslag hebt behoord, mag de hoofdprijs best een keer op jouw rugnummer vallen. De Noord-Hollandse dertiger, vooral een betrouwbare steunpilaar in ’s werelds beste vrouwenwielerteam, kan het dan ook wel waarderen dat zij het ploegenspel van SD Worx deze keer heeft mogen afmaken.