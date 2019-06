Ex-trainer Roda ondervraagd door Belgische politie

De 70-jarige Belg, begin deze eeuw nog een jaartje trainer van Roda JC, meldde zich bij het bureau van de federale gerechtelijke politie in Hasselt in gezelschap van twee advocaten.

Ook Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, en ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker behoorden volgens de VRT tot de ondervraagde personen.

Het federale parket in België bevestigde dat er deze week opnieuw verhoren plaatsvinden in het onderzoek naar omkoping en matchfixing, maar wilde geen namen noemen. "We willen enkele personen onder meer confronteren met verklaringen, die door Dejan Veljkovic zijn afgelegd", liet een woordvoerder weten. Veljkovic is de Servisch-Belgische makelaar die een deal met het gerecht sloot en een 'spijtoptant' werd.

Leekens werkte onder meer met Veljkovic samen tijdens zijn periodes als trainer van SC Lokeren. Tot voor kort was de oud-bondscoach als trainer actief in Iran.