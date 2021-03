Alaphilippe zit Van der Poel en Van Aert dwars

Van Aert blijft wel leider in het algemeen klassement. De Belg van Jumbo-Visma wist woensdag de eerste rit op zijn naam te schrijven en heeft nu 4 seconden voorsprong op Alaphilippe. Van der Poel staat nu derde op 8 tellen.

„Een hele opluchting”, omschreef Alaphilippe zijn overwinning. Toen Alaphilippe aanzette voor zijn sprint reed zijn jonge ploegmaat João Almeida nog voor de eerste groep uit. Maar het zag ernaar uit dat de Portugees net tekort ging komen. „We zaten eerder op de klim perfect met João voorop. Ik focuste me vooral op wat er achter me gebeurde en heb op het juiste moment de sprint ingezet. Het maakt me heel gelukkig: winnen is niet zo simpel, zeker niet in de regenboogtrui.”

Sam Bennett pakt de zege in de vijfde rit van Parijs-Nice. Ⓒ HH/ANP

Parijs- Nice

In Parijs- Nice pakte de Ier Sam Bennett zijn tweede ritzege. Primoz Roglic van Jumbo-Visma behield ondanks een val, zo’n 35 kilometer van de finish, de leiding in het algemeen klassement.

Bennett, uitkomend voor Deceuninck - Quick-Step, troefde in Bollène de Fransman Nacer Bouhanni en Pascal Ackermann uit Duitsland af in de sprint. Danny van Poppel werd tiende.

Jumbo-Visma-renner Tony Martin haalde de finish niet. Ook hij was betrokken bij de crash van Roglic en de Duitser kon zijn weg niet vervolgen. Roglic kon wel weer opstappen en sloot niet veel later aan bij het peloton, dat het bijzonder rustig aan deed. Een kopgroep met daarin liefst elf Belgische renners werd in de slotfase nog bijgehaald.

„Ik reed tegen een paaltje en kon er niet veel aan doen”, zei Roglic over het ongeval. „We hebben niet echt geluk gehad met Tony, maar ik ben in orde. Ik hoop dat Tony snel terug is en we gaan er alles aan doen dit verhaal tot een goed einde te brengen.” Roglic heeft nog 31 seconden voorsprong op de Duitser Maximilian Schachmann.