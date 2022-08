Heerenveen-mascotte Heero vecht zijn ontslag aan: hij wil weer aan het werk

De 52-jarige man uit Heerenveen, die als mascotte 22 seizoenen lang de spelers aanmoedigde en de supporters in het Abe Lenstra-stadion opzweepte, staat maandagochtend voor de kantonrechter om zijn ontslag aan te vechten. Hij wil weer aan het werk.

De man was 26 jaar actief voor sportclub Heerenveen. In 2009 trad hij in dienst bij de club als onderhoudsmedewerker. Hij was de langstzittende mascotte in het betaalde voetbal. Sinds februari van dit jaar staat de 52-jarige man op non-actief.

Bron: Leeuwarder Courant

Volg verslaggever Wietske Koen voor een liveverslag van de rechtszaak.