Steijn terug bij ADO

De 18-jarige middenvelder komt vroegtijdig terug uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verhuisde begin dit seizoen in het spoor van vader Maurice Steijn op huurbasis naar Al-Wahda.

De trainer werd al na drie speelrondes ontslagen. De 46-jarige Hagenaar kreeg afgelopen week in Abu Dhabi bezoek van Mohammed Hamdi. De algemeen directeur van ADO kwam polsen of Steijn in Den Haag de opgestapte Fons Groenendijk wil opvolgen. De oud-speler van de Haagse club wil echter niet tussentijds instappen. Steijn blijft voorlopig in Abu Dhabi wonen en wil pas in de zomer ergens beginnen.

Zijn zoon Sem, die afgelopen jaar op huurbasis onder zijn vader bij VVV speelde, gaat wel terug naar Den Haag. De middenvelder ligt tot medio 2020 vast in Den Haag, met een optie op nog een seizoen.