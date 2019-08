Feyenoord rekent niet meer op Eenhoorn

Moreel gezien kan de door Feyenoord begeerde algemeen directeur het niet maken AZ in de ellende achter te laten. Eenhoorn blijft in de ogen van de raad van commissarissen bij Feyenoord de ideale man om het voetbalbedrijf op een professionele manier te leiden. Er was al bedacht dat hij niet het stadiondossier voor zijn rekening zou nemen, maar zich puur zou gaan bezighouden met een topsportklimaat in alle geledingen van Feyenoord.

Feyenoord moet zich over de ontstane situatie beraden, omdat alle pijlen op de voormalig honkbal-international waren gericht. Het betekent overigens niet dat de naam van Eenhoorn nu wordt geschrapt. Hij blijft de meest interessante naam voor de vacature van algemeen directeur na het vertrek van Jan de Jong.

Eenhoorn heeft inmiddels al bijna vijf jaar ervaring als algemeen directeur bij AZ. Hij werd in Alkmaar op 1 oktober 2014 geïnstalleerd als opvolger van Toon Gerbrands. In die periode kwamen ook internationals uit andere takken van sport binnen bij AZ. Oud-hockeyer Teun de Nooijer werd teammanager en oud-volleybalcoach Joop Alberda had de functie van commissaris. Maar zij vertrokken relatief snel weer. Eenhoorn beet zich vast in zijn nieuwe job en boog zich over de ontwikkeling van de hele club AZ.