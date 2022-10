Leeuwinnen krijgen klop in oefenpotje tegen Noorwegen

Román Haug maakte in het ADO-stadion na ruim een uur spelen de 1-0 voor de Noorse vrowuen. Zo’n 10 minuten later belandde de bal via het been van Sherida Spitse ongelukkig in het doel achter Daphne van Domselaar: 2-0.

Oranje was niet meer bij machte iets tegen de achterstand te doen. Ook met vaste speelsters Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen als invalsters in de tweede helft en later Renate Jansen en Romée Leuchter kwamen de voetbalsters niet meer tot grote kansen.

Het is de eerste nederlaag voor Jonker, die na het EK de ontslagen Mark Parsons opvolgde. Door een nipte 1-0-overwinning op IJsland plaatste Oranje zich in september onder Jonker voor het WK.

Bekijk ook: Lineth Beerensteyn verlaat trainingskamp Oranje Leeuwinnen

Bekijk ook: Bondscoach Jonker gaat leermeester Van Gaal achterna

.