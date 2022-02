Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime en Andrey Rublev in halve finale in Rotterdam

Tsitsipas treft zaterdag in de halve eindstrijd Jiri Lehecka. De Tsjechische qualifier, die donderdag Botic van de Zandschulp uitschakelde in Rotterdam, versloeg in de kwartfinales de Italiaan Lorenzo Musetti in drie sets: 6-3 1-6 7-5.

Tsitsipas doet voor de zesde keer mee aan het toernooi in Rotterdam. Vorig jaar haalde hij ook de laatste vier. Hij verloor toen van de uiteindelijke Russische winnaar Andrey Rublev.

Auger-Aliassime

Ook Felix Auger-Aliassime zit bij de laatste vier in het ABN Amro World Tennis Tournament. De Canadees won in de kwartfinales van het indoortoernooi in Rotterdam Ahoy in twee sets van de Brit Cameron Norrie: 7-5 7-6 (4).

Auger-Aliassime sloeg 13 aces, maar ook 4 dubbele fouten. Hij maakte ook meer onnodige fouten dan zijn Britse tegenstander, maar wel veel meer winners. Hij kreeg in de tweede set bij 6-5 al twee matchpoints, maar Norrie wist het op een tiebreak te laten aankomen. In die tiebreak domineerde Auger-Aliassime.

In de halve finale moet de 21-jarige Canadees het opnemen tegen de Russische titelverdediger Andrej Roeblev. Hij versloeg de Hongaar Marton Fucsovics in twee sets, 6-4 6-3.