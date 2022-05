Van Gerwen plaatst zich ondanks nederlaag voor finaleavond Premier League

Mighty Mike reisde met een goed gevoel af naar Engeland. Afgelopen weekeinde won hij in Leverkusen de European Darts Open. De week daarvoor won hij ook al een toernooi in Oostenrijk.

De Nederlander opende de avond tegen Peter Wright. In die wedstrijd noteerde Mighty Mike al in de eerste leg een 180-score. Het bleek de opmaat naar een indrukwekkende overwinning. Met een gemiddelde van ruim 102 zette hij de nummer één van de wereld eenvoudig aan de kant: 6-1.

Voor een plaats in de finale moest Van Gerwen afrekenen met Michael Smith. Bully Boy kroop in zijn eerste wedstrijd van de avond nog door het oog van de naald. Tegen Jonny Clayton overleefde hij liefst zeven matchdarts.

De Engelsman nam al snel een 4-1 voorsprong, maar Van Gerwen liet zien dat het ook mentaal wel goed zit. Hij krikte zijn niveau gaandeweg de partij steeds iets meer op en met vijf gewonnen legs op rij ging de Nederlander plots weer aan de leiding. Een beslissende leg moest de winnaar bepalen en hierin trok Van Gerwen de overwinning knap over de streep: 6-5.

Finale

In de finale wachtte Price. Van Gerwen keek al snel tegen een 3-1 voorsprong aan, maar Price gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij knokte zich volledig terug in de wedstrijd en maakte er 4-4 van, nadat de Nederlander heel wat dubbels miste. Ook de leg daarna ging naar de man uit Wales en dus moest Van Gerwen in de achtervolging.

Even leek het erop dat Price onze landgenoot weer zo breaken, maar dankzij een geweldige finish met tweemaal dubbel negentien, trok Van Gerwen de stand weer gelijk: 5-5. De spanning steeg en Price had het voordeel dat hij de laatste leg mocht beginnen. Hier maakte hij dankbaar gebruik van.

Wade

Voorafgaand aan de avond was al bekend dat James Wade niet van de partij was in Sheffield. De Engelsman heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen, nadat hij last kreeg van hartritmestoornissen. Inmiddels is de 39-jarige darter gelukkig weer thuis.

„Nu ik thuis ben, zal ik de tijd nemen om volledig te herstellen. Ik ga weer spelen zodra de tijd rijp is”, liet hij op de website van de PDC weten. „Ik wil de dokters bedanken voor hun goede zorg de afgelopen dagen en ook alle fans over de hele wereld die steunbetuigingen hebben gestuurd.”