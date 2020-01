Grote plannen golfers Joost Luiten en Anne van Dam

Joost Luiten tijdens de Jumeirah Golf Estates in Dubai. Ⓒ EPA

Het golfseizoen is eigenlijk nooit ten einde, maar voor de top is het nieuwe jaar altijd het moment om weer te beginnen. Joost Luiten en Anne van Dam mogen daartoe gerekend worden als Nederlands beste golfers, met beiden al meerdere overwinningen op hun naam. Het duo zal weer aardig wat kilometers maken over onze globe, waar de eerste maanden vooral de zonnige oorden worden opgezocht. Joost Luiten begint deze week in Abu Dhabi aan zijn golfseizoen, Van Dam start volgende week in het Amerikaanse Florida.