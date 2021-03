Na Haase ook Van de Zandschulp onderuit op tennistoernooi in Rotterdam

Botic van de Zandschulp is er bij zijn debuut op tennistoernooi Rotterdam niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. De 25-jarige tennisser verloor in Ahoy in twee sets van de Kroaat Borna Coric: 6-4 7-6 (4).

Van de Zandschulp leverde in de vijfde game van de eerste set zijn opslagbeurt in en kon die achterstand niet meer ongedaan maken. De Kroaat, de nummer 26 van de wereld, maakte weinig fouten en gaf de Nederlander geen kans om terug te breken.

In de tweede set wisten Van de Zandschulp en Coric hun opslagbeurten te houden en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was de Kroaat effectiever en vooral foutlozer. Hij kreeg drie matchpoints en op het tweede sloeg hij toe.

Tsitsipas

Eerder op de avond wist Stefanos Tsitsipas de tweede ronde te bereiken. De als tweede geplaatste Griek won in twee lange sets van de Wit-Rus Egor Gerasimov: 7-6 (4) 7-5.

In de eerste set brak Tsitsipas de opslagbeurt van de Wit-Rus een keer, maar Gerasimov knokte zich snel weer terug. In de tiebreak was de Griek net iets beter. Ook in de tweede set herstelde Gerasimov zich van een break achterstand, maar hij had af en toe wel moeite om zijn eigen games te winnen.

Op 6-5 kreeg Tsitsipas een matchpoint op de opslag van Gerasimov en met een fout aan het net van de Wit-Rus had de Griek de winst ineens op zak.

Haase

Robin Haase lukte het maandagavond niet om zich te plaatsen voor de tweede ronde. De Nederlander ging ten onder tegen Andy Murray de voormalig nummer 1 van de wereld en drievoudig grandslamwinnaar.