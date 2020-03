Geluk bij een ongeluk voor Van de Donk

Danielle van de Donk: „ Ik wilde in mei klaar zijn met studeren, zodat ik zonder stress richting Tokio kon.” Ⓒ ANP Sport

LONDEN/AMSTERDAM - Het uitstellen van de Zomerspelen was een sportieve tegenvaller voor voetbalster Danielle van de Donk, maar ook zeker niet meer dan dat. „Mijn droom moet even wachten, maar als we mensenlevens kunnen redden, ben ik er helemaal oké mee.”