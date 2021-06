EK Live: Frankrijk leidt nog steeds door eigen goal Hummels

Volg het duel vanaf 21:00 via ons scorebord met de opstellingen, doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Fransen op volle kracht

Wereldkampioen Frankrijk begint op volle aanvalskracht tegen Duitsland. Bondscoach Didier Deschamps heeft zijn drie topspitsen Antoine Griezmann, Karim Benzema en Kylian Mbappé een basisplaats gegeven. Het is de eerste keer dat het drietal gezamenlijk de voorhoede vormt in een serieuze wedstrijd.

Benzema kwam ruim 5,5 jaar niet voor de nationale ploeg uit. Deschamps riep hem niet meer op vanwege een afpersingszaak met een sekstape waarbij de trefzekere aanvaller van Real Madrid betrokken was geraakt. Later dit jaar moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor zijn rol in de affaire.

Bondscoach Joachim Löw, die na het EK vertrekt bij de Duitse ploeg, heeft voor een 3-4-3-formatie gekozen. De teruggekeerde Thomas Müller speelt centraal voorin, met Kai Havertz en Serge Gnabry op de vleugels. De buitenspelers Joshua Kimmich en Robin Gosens moeten de achterhoede, die uit drie man bestaat, ondersteunen.

Late zege Portugal

Eerder op de avond begon titelhouder Portugal met een ruime overwinning aan het EK. De openingswedstrijd tegen Hongarije in Poule des Doods’ leek in Boedapest in 0-0 te eindigen. In de eindfase kwam de slordige titelhouder alsnog drie keer tot scoren: 0-3. De treffers kwamen op naam van recordman Cristiano Ronaldo (twee) en Raphaël Guerreiro.

