EK Live: Portugal wint van Hongaren: 3-0

Cristiano Ronaldo begint in Boedapest als aanvoerder van Portugal bij het EK aan de eerste groepswedstrijd tegen Hongarije (aanvang: 18.00 uur). De 36-jarige vedette vormt bij de titelverdediger met Bernardo Silva en Diogo Jota een driemansaanval.

Ronaldo neemt voor de vijfde keer deel aan het EK. Daarmee wordt hij recordhouder. Hij kan ook de topscorer van alle EK’s worden. Die titel deelt hij met negen treffers nog met de Franse oud-international Michel Platini. Het wordt voor Ronaldo zijn 22e wedstrijd op het EK. Daarmee krijgt hij ook het record voor de speler met de meeste EK-duels op zijn naam.

Bij het duel in de Puskás Aréna zullen naar verwachting ongeveer 50.000 Hongaarse fans aanwezig zijn. Het stadion in Boedapest is de enige accommodatie die bij dit EK ondanks de coronapandemie vrijwel de volledige capaciteit mag benutten. Volgens de UEFA is het maximale aantal bezoekers tijdens het toernooi in de Puskás Aréna vastgesteld op 61.000. Normaal kunnen er bijna 68.000 toeschouwers het stadion in.

In de uitverkochte arena is het niet verplicht om een mondkapje te dragen. Buitenlandse fans moeten bij de ingang een negatieve coronatest laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. De Hongaarse supporters mogen alleen naar binnen als ze kunnen aantonen dat ze tenminste één keer zijn gevaccineerd of al besmet zijn geweest met het coronavirus.