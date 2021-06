Statistieken Poule des Doods: Frankrijk en Portugal winnen

Mats Hummels was de schlemiel van de avond. De verdediger van Borussia Dortmund, evenals Thomas Müller terug in de Duitse ploeg na een absentie van ruim twee jaar, passeerde zijn eigen doelman Manuel Neuer.

Door de nederlaag in de openingswedstrijd staat Duitsland bij het EK voor een inhaalrace.

Late zege Portugal

Eerder op de avond begon titelhouder Portugal met een ruime overwinning aan het EK. De openingswedstrijd tegen Hongarije in Poule des Doods leek in Boedapest in 0-0 te eindigen. In de eindfase kwam de slordige titelhouder alsnog drie keer tot scoren: 0-3. De treffers kwamen op naam van recordman Cristiano Ronaldo (twee) en Raphaël Guerreiro.