Flinke hap uit salaris Nederlandse renners van EF Pro Cycling

Sebastian Langeveld tijdens Kuurne-Brussels-Kuurne van 2019 Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Door het ontslag voor 15.000 medewerkers bij het bedrijf dat als hoofdsponsor fungeert, was het wachten op financiële consequenties voor de wielerploeg EF Pro Cycling. En die zijn niet mals: manager Jonathan Vaughters wil dat zijn renners maandelijks 44 procent inleveren van hun salaris. „Dat is een flinke hap”, aldus Moreno Hofland, een van drie Nederlandse coureurs in het team.