Smeulende familietwist tussen vader en zoon Steijn laait weer langzaam op ‘Steijn Derby’ Deel 3 en 4 lonkt na zeges Sparta en FC Twente in play-offs

Maurice en Sem Steijn zouden elkaar binnenkort wel eens kunnen treffem. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Het seizoen kan eigenlijk al niet meer stuk voor Sparta. Maar na de 2-1 uitzege bij FC Utrecht is de finale van de play-offs om Europees voetbal een reuzenstap dichterbij gekomen. Het is niet ondenkbaar dat coach Maurice Steijn het met Sparta in die finale moet opnemen tegen het FC Twente van zoon Sem. Oftewel: daar gaan we wéér.