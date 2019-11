Oekraïense voetbalbond ’doof’ voor racismeklacht: Braziliaan blijft geschorst

De aanvaller is zonder pardon voor één wedstrijd geschorst. Taison raakte in de wedstrijd tegen Dinamo eerder deze maand van de kaart door de racistische verwensingen. Hij stak niet alleen zijn middelvinger op naar de supporters, hij schoot ook de bal de tribune in. De scheidsrechter gaf hem de rode kaart, de ontdane voetballer verliet in tranen het veld.

’Iedere straf de verkeerde’

De vakbond voor profvoetballers FIFPro had de bond van Oekraïne ertoe opgeroepen de rode kaart van Taison kwijt te schelden. „Miljoenen mensen over de hele wereld hebben de schokkende beelden gezien van Taison die rood kreeg nadat hij zijn geduld verloor door de racistische uitingen tegen hem door de supporters van Dinamo Kiev. Iedere straf tegen hem zou de verkeerde boodschap afgeven”, aldus de spelersvakbond.

De tuchtcommissie gaf geen gehoor aan de oproep en schorste Taison. Het orgaan legde Dinamo Kiev een boete op en het spelen van een wedstrijd zonder publiek.