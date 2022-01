FIA komt met details over onderzoek naar ontknoping Formule 1-seizoen

Daags na de laatste race van het jaar werd duidelijk dat de FIA een uitgebreide analyse zou starten, omdat er veel onduidelijkheid was over de gekozen procedure. Mercedes was en is nog steeds woedend over de gang van zaken. Verstappen haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde van het seizoen in, nadat de safety car naar binnen was gekomen.

Mercedes was daar laaiend over, omdat de safety car normaal gesproken pas een ronde later naar binnen had moeten komen. Daarmee was de race dus afgelopen geweest. In de regels staat evenwel ook dat de wedstrijdleider (Michael Masi) de bevoegdheid heeft om een andere beslissing te nemen. Dat deed Masi dus, omdat het veilig was om weer te racen en hij logischerwijs niet wilde dat het seizoen werd beëindigd achter de safety car.

Mercedes diende geen officieel protest in, waarmee de wereldtitel van Verstappen een feit werd. Wel gaf teambaas Toto Wolff aan dat hij verwacht dat de FIA met duidelijke maatregelen komt. Tot die tijd zwijgt Mercedes in alle toonaarden. Datzelfde geldt voor Hamilton, die niets meer van zich heeft laten horen. De zevenvoudig wereldkampioen en Wolff kwamen ook niet opdagen bij het FIA-gala in Parijs.

Op 19 januari zal de zogeheten Sporting Advisory Committee zich tijdens een vergadering buigen over het gebruik van de safety car. Vervolgens zullen er ook discussies zijn met de Formule 1-coureurs.

De uitkomst van de analyse wordt in februari gepresenteerd aan de Formule 1-commissie en vervolgens officieel gepresenteerd op 18 maart tijdens het World Motor Sport Council in Bahrein. Op die dag vinden in datzelfde Bahrein de eerste vrije trainingen plaats richting de eerste Grand Prix.