Ajax moeizaam langs SC Heerenveen

Ajax-trainer Erik ten Hag zag zich kort voor de start van het duel in Friesland geconfronteerd met een tegenvaller. Doelman Maarten Stekelenburg liep in de warming-up een knieblessure op en dat maakte de weg vrij voor het Eredivisie-debuut van Kjell Scherpen.

Schuiven

Ten Hag had door de blessure van Daley Blind al moeten schuiven in zijn formatie en kwam uit bij een opstelling waarbij Jurriën Timber rechtsback stond, Devyne Rensch op het middenveld en Edson Alvarez en Lisandro Martinez het centrale verdedigingsduo vormden.

Met een slechte inspeelpass zorgde Scherpen er halverwege de eerste helft bijna voor dat de thuisploeg aan de leiding kwam. Henk Veerman kon van een meter of twintig schieten, maar schoot ruim naast. Het was niet helemaal de middag van de aanvoerder van de Friezen, want ook vlak voor rust kreeg hij een enorme kans. En weer met dank aan de Amsterdammers, want nu kopte Rensch de bal in de loop van Veerman, die de bal met buitenkant rechts naast pegelde.

Handsbal

Het had de tweede voorsprong voor Heerenveen moeten zijn, nadat Mitchell van Bergen de wedstrijd had opengebroken. Weggestuurd door Joey Veerman passeerde de rechtsbuiten Alvarez en poortte hij Scherpen. De gelijkmaker voor Ajax kwam uit een strafschop van Dusan Tadic, nadat Jan Paul van Hecke hands had gemaakt. Daar tussenin kreeg Ajax via David Neres en Nicolas Tagliafico (beiden gered door Erwin Mulder) ook al grote kansen op de gelijkmaker, maar zij faalden (net als Tadic in de rebound) in de afwerking.

Na rust kreeg Van Bergen een levensgrote kans op 2-1, nadat Joey Veerman hem de diepte in stuurde. Vrij voor Scherpen twijfelde de rechtsbuiten echter te lang en redde Scherpen de situatie uitstekend. Sébastien Haller zorgde er uiteindelijk voor dat Ajax voor de eerste keer op voorsprong kwam. De spits verlengde een schot van Martinez tot achter Mulder en na minutenlang oponthoud door de videoscheidsrechter bleek dat er geen sprake was van buitenspel en de goal geldig was.

Door de winst vergrootte Ajax de voorsprong op PSV en AZ weer tot elf punten en lijken de Amsterdammers (die ook nog een wedstrijd tegoed hebben) in alle rust af te koersen op de 35e landstitel uit de clubgeschiedenis.

