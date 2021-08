Herstelde Jan Vertonghen reist met Benfica af naar Eindhoven

De 34-jarige Vertonghen, oud-aanvoerder van Ajax, miste vorige week het thuisduel van Benfica met PSV (2-1). „Maar hij is nu hersteld”, zei trainer Jorge Jesus. „Hij heeft niet veel kunnen doen. Maar de medische afdeling heeft hem fit verklaard. Hij stond net met ons op het trainingsveld. We hebben tactisch getraind. De spelers moeten nog herstellen van afgelopen weekeinde.”

Grote belangen

Benfica vliegt later op maandag naar Eindhoven. De club heeft besloten om niet in het Philips-stadion te trainen. „We weten wat we moeten doen”, zei Jesus. „Dit wordt een wedstrijd met grote sportieve en financiële belangen. We spelen tegen een heel goede tegenstander. Eigenlijk zouden PSV en Benfica allebei in de groepsfase van de Champions League moeten spelen. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. We hebben aan een gelijkspel voldoende maar gaan voor de winst.”

Terwijl PSV zich pas na de confrontatie met Benfica van dinsdag op de transfermarkt begeeft, voegde de Portugese club het afgelopen weekeinde nog een speler toe aan de selectie. Nemanja Radonjic is voor een jaar gehuurd van Olympique Marseille met optie tot koop. De huursom bedraagt een miljoen euro. Bij het lichten van de optie tot koop komt daar 7 miljoen euro bij. Hij is tegen PSV niet inzetbaar. Benfica raakte ook een speler kwijt. Luca Waldschmidt, die voor het treffen met PSV in Lissabon door de Portugese media aan de Eindhovense club werd gelinkt, verhuist naar VfL Wolfsburg, de club van Mark van Bommel. De Duitse club telt 12 miljoen euro voor hem neer.

Behoudens zich roeren op de transfermarkt deed Benfica hetzelfde als PSV in aanloop naar de cruciale wedstrijd in Eindhoven. Trainer Jesus gaf net als collega Roger Schmidt bij de wedstrijd van PSV tegen Cambuur een vijftal spelers rust bij het duel met Gil Vicente, dat in een 0-2 zege eindigde. Onder meer werd aanvaller Rafa gespaard, die in de thuiswedstrijd tegen PSV het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam en de meeste kilometers maakte.

Bekijk ook: PSV kan niet zonder zijn hinderpaal

Zette Schmidt met André Ramalho en Ibrahim Sangaré de laatste twee spelers op de bank die nog elke wedstrijd hadden gespeeld, Jesus kon het zich niet veroorloven om Lucas Verissimo en Nicolas Otamendi buiten de ploeg te laten. Dat tweetal speelde nog elke minuut in de officiële wedstrijden van Benfica in het huidige seizoen.