Hakim Ziyech mag hopen op prachtig podium

Twee jaar geleden verloor Galatasaray in de voorronden van het miljoenenbal kansloos met 5-1 van PSV. Het elftal was toen los zand en dat was in Noorwegen eigenlijk niet anders. De Turken werden volledig overrompeld door de bescheiden tegenstander, die al vlot op voorsprong kwam.

Met het nodige fortuin kwam Galatasaray terug in de wedstrijd. Een van richting veranderde vrije trap van Sergio Oliveira trof doel. Daarna bewees Mauro Icardi met een wereldgoal dat de Turkse ploeg over veel meer individuele kwaliteit beschikt. Maar de Noren vochten zich terug, kwamen weer op gelijke hoogte en verdienden het eigenlijk om te winnen. In extra tijd zorgde Midtsjo voor de domper.

Galatasaray kwam uiteindelijk met de schrik vrij. In Istanbul moet de ploeg zich toch kunnen plaatsen voor de felbegeerde groepsfase. Dan krijgt Hakim Ziyech, nog niet speelgerechtigd in de derde voorronde, een prachtig podium. En met hem Dries Mertens, Angelino en Halil Dervisoglu, allemaal spelers die in de Eredivisie actief waren.

Met elk twee goals speelden Mertens en Dervisoglu in de eerdere duels met Zalgaris en NK Olimpija een belangrijke rol. De kleine Belg werd deze keer gewisseld. De voormalig Spartaan begon zoals zo vaak op de bank.

Nederlaag Vilhena

Tonny Vilhena trapte in het Portugese Braga af voor zijn vijfde kwalificatie-duel in de Champions League in dienst van Panathinaikos. Dat bereikte de beslissende play-offronde door Dnipro en Marseille uit te schakelen. Bart Schenkeveld kwam door een blessure in die vier wedstrijden maar 24 minuten in actie. De verdediger, die als captain aan de voorronde begonnen was, zat in Braga weer op de bank.

Voor PSV was dat duel van belang. Als Panathinaikos als winnaar uit de strijd zou komen, dan verhuisde de Eindhovense club van pot 4 naar pot 3 bij de loting. Dat PSV door toedoen van de Grieken een minder sterke tegenstander krijgt, leek lang uitgesloten. Voor de pauze kwam de arbiter op advies van de VAR nog terug op zijn beslissing Braga een penalty toe te kennen. Maar de Portugezen kwamen toch met 2-0 voor. In de slotfase werd het echter toch nog 2-1.

Het derde duel van de avond in de derde voorronde tussen Maccabi Haifa en Young Boys eindigde in een 0-0 gelijkspel.