Fritz tekent penis op camera Australian Open: ’Vergeten dat ik slecht ben in tekenen’

Fritz deed het echter niet met opzet. Dat gaf hij achteraf aan via sociale media en kon er daarom ook zelf om lachen. „Ik probeerde een slotje te tekenen, maar ik was het belangrijke feit dat ik heel slecht ben in tekenen gewoon vergeten.”

’Ben jij locked-in?’

Amerikaanse spelers hebben het er deze week in Melbourne wel vaker over dat ze „locked-in” zijn. Fritz is lang niet de enige die met een markeerstift een slotje probeerde te tekenen op de camera na hun overwinningen. Zijn landgenoot Frances Tiafoe blijkt de aanstichter en verklaarde ook waarom: „Het is een ding met de United Cup-jongens, gewoon „locked-in” blijven. Ik maakte er een grap over met de jongens tijdens de United Cup en vroeg hen voor de wedstrijd: ’Ben jij locked-in?’”

„Eerlijk gezegd, ik leef al een tijdje naar die mantra. Ik denk dat je een positieve verandering hebt gezien bij mij door gewoon „locked-in” of opgesloten te zitten in alles wat je doet: super aanwezig blijven, in het moment blijven... Het is grappig dat het van mij komt, want iedereen weet dat ik heel open ben en gewoon grapjes maak. Als ik het zeg, klinkt het gewoon grappig. Dus toen werd het iets dat als Frances zich kan vergrendelen, iedereen op slot moet.”

