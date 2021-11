Louis van Gaal: ’Ik was even bang, maar dit is fantastisch’

„We hebben de wedstrijd negentig minuten gedomineerd en onder controle gehad. Noorwegen heeft misschien een halve kans gehad”, zei de geblesseerde oefenmeester na afloop tegen de NOS.

„Ik heb de ploeg in de rust gecomplimenteerd, maar ook gezegd dat ze wat meer naar voren moesten spelen. Niet te veel breed”, aldus de bondscoach. „We hebben in de tweede helft provocerende pressing gespeeld, waarmee we wat meer ruimte kregen. En daar hebben we de aanvallers natuurlijk voor”, aldus Van Gaal.

„De dag na Montenegro was de stemming wel een beetje down, toen was ik er wel even bang voor dat het misschien helemaal mis zou gaan”, gaf de bondscoach toe. „Maar al met al is het ondanks alles een fantastische week geweest. We hebben elkaar leren kennen met dieptepunten én hoogtepunten. We hebben vandaag twee goals gemaakt, en Jasper Cillessen heeft de nul gehouden. Hij is nadat hij er weer bijgekomen is fantastisch opgenomen in de groep. De groep heeft hem omarmd, het is geweldig gegaan.”