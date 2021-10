Premium Het beste van De Telegraaf

Saki mikt op afscheidstournee met blijvende impact Kickboksicoon Gökhan Saki: ’Last gehad van de Arjen Robben-vloek’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

De 38-jarige Gökhan Saki is dolblij met zijn terugkeer in de kickboksring. Ⓒ Glory

OOSTZAAN - Door het afzeggen van de geblesseerde Alistair Overeem voor GLORY Colission 3 ontstond ruimte voor de terugkeer van een ander kickboksicoon: Gökhan Saki. Na geschuif in het programma maakt de Nederlander met Turkse roots zaterdag in Arnhem zijn rentree in de ring. „Kickboksen is mijn leven. Ik heb het elke dag gemist”, aldus de 38-jarige vechtersbaas die na een UFC-uitstapje terug is waar hij naar eigen zeggen thuishoort.