Finale FA Cup vindt plaats op 1 augustus

De organisatie van de nationale competitie maakte donderdag al bekend dat de Premier League op 17 juni weer van start gaat. De vier kwartfinales in de FA Cup (Leicester City - Chelsea, Newcastle United - Manchester City, Sheffield United - Arsenal en Norwich City - Manchester United) worden in het weekeinde van 27 en 28 juni gespeeld. De halve finales zijn voorlopig vastgesteld op 11 en 12 juli.

Bekijk ook: Premier League op 17 juni weer van start

Het is nog niet bekend waar de bekerwedstrijden worden afgewerkt. De halve finales en de eindstrijd zijn traditioneel op Wembley, het nationale stadion in Londen. De League Cup, het tweede bekertoernooi, is wel al afgerond. Manchester City versloeg Aston Villa begin maart in de finale op Wembley met 2-1.