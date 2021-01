Eerste ATP-titel in 2021 voor De Minaur

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: De Minaur krijgt eerste ATP-titel in 2021 door opgave Boeblik

10:56 uur De eerste ATP-titel van dit jaar bij de mannen is naar Alex de Minaur gegaan. De Australische tennisser werd uitgeroepen tot winnaar van het toernooi in Antalya, omdat zijn tegenstander in de finale al vroeg geblesseerd moest opgeven. Alexander Boeblik uit Kazachstan staakte al vroeg in de eerste set bij een achterstand van 2-0 de strijd vanwege een enkelblessure.

De 21-jarige De Minaur, nummer 23 van de wereld, veroverde zo zijn vierde titel op de ATP Tour. In 2019 won de Australiër de hardcourttoernooien van Sydney, Atlanta en Zhuhai. De 23-jarige Boeblik, 49e op de mondiale ranglijst, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. Hij verloor eerder al twee finales.

Tennis: Derde toernooizege op rij Sabalenka

10:30 uur Tennisster Aryna Sabalenka heeft haar derde toernooizege op rij geboekt. De 22-jarige Wit-Russin, nummer 10 van de wereld, schreef het WTA-toernooi van Abu Dhabi op haar naam door Veronika Koedermetova uit Rusland in twee sets te verslaan: 6-2 6-2. Het betekende voor Sabalenka haar vijftiende overwinning op rij.

De tennisster uit Minsk won eind vorig jaar de toernooien van Ostrava en Linz. Sabalenka haalde bij de start van het seizoen in Abu Dhabi haar negende WTA-titel binnen. De Wit-Russin klimt daardoor op de wereldranglijst over onder anderen Kiki Bertens heen, naar de zevende plek.

Koedermetova stond voor het eerst in de finale van een WTA-toernooi. Op weg naar de eindstrijd had de 23-jarige Russin in de kwartfinale afgerekend met de als tweede geplaatste Elina Svitolina. Sofia Kenin, de Amerikaanse nummer 1 van de plaatsingslijst, verloor in de kwartfinales van Maria Sakkari. Die Griekse moest het vervolgens afleggen tegen Sabalenka.

Judo: Roy Meyer snel onderuit in Doha Masters

10:00 uur Judoka Roy Meyer is al in zijn eerste partij op de Doha Masters uitgeschakeld. De Nederlandse zwaargewicht ging met een ippon onderuit tegen de Franse topfavoriet Teddy Riner. Henk Grol en Jur Spijkers wonnen wel hun eerste partij in de categorie boven 100 kilogram.

Meyer en Grol strijden om het ene olympische ticket voor de Spelen in Tokio dat voor Nederland beschikbaar is in deze categorie. De Doha Masters is aangewezen als een van de drie meetmomenten waarin de judoka's zich moeten bewijzen. De Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april) zijn de overige selectiewedstrijden.

Tennis: Zoon van Petr Korda haalt finale Delray Beach

09:20 uur De Amerikaanse tennisser Sebastian Korda, zoon van oud-topspeler Petr Korda, heeft voor het eerst de finale bereikt op een ATP-toernooi. De 20-jarige Korda deed dat in Delray Beach. Hij versloeg daar de Brit Cameron Norrie in de halve finales in twee sets: 6-3 7-5. Vader Petr Korda won in 1998 de Australian Open en bereikte dat jaar ook de tweede plaats op de wereldranglijst.

De jonge Amerikaan haalde vorig jaar als qualifier de vierde ronde van Roland Garros, waarin hij het moest afleggen tegen recordkampioen Rafael Nadal. Korda won daarna een challenger in Duitsland en zette zijn zegereeks bij de start van het nieuwe seizoen door in Delray Beach.

De nummer 119 van de wereld strijdt met Hubert Hurkacz om de titel op het Amerikaanse hardcourt. De 23-jarige Pool, 35e op de mondiale ranglijst, maakte een einde aan de opmars van qualifier Christian Harrison. Hurkacz versloeg de nummer 789 van de wereld met 7-6 (4) 6-4. De Pool heeft al een ATP-titel op zak, twee jaar geleden veroverd in Winston-Salem.

Voetbal: Palmeiras naar finale Copa Libertadores

07:30 uur De Braziliaanse voetbalclub Palmeiras heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs. Palmeiras verloor weliswaar in eigen stadion in São Paulo de return tegen River Plate met 2-0, maar een week eerder hadden de Brazilianen in Argentinië met 3-0 gewonnen.

De tienvoudig kampioen van Brazilië won de Copa Libertadores één keer, in 1999. Palmeiras verloor daarnaast drie keer de finale van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

De ploeg van de Portugese trainer Abel neemt het eind deze maand in de finale in het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro op tegen Santos of Boca Juniors. Na de 0-0 van vorige week in Argentinië is woensdagavond de return van dat tweeluik. De winnaar van het toernooi mag volgende maand in Qatar meedoen aan het WK voor clubs.