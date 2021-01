KNSB stuurt vanwege corona geen junioren naar WK in Japan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatsen: Schaatsbond stuurt vanwege corona geen junioren naar WK in Japan

17.17 uur: De Nederlandse schaatsjunioren nemen niet deel aan het WK langebaan dat in februari in Japan wordt gehouden. Schaatsbond KNSB noemt de onzekerheid over de impact van de coronamaatregelen de belangrijkste reden om de ploeg terug te trekken.

Het WK vindt plaats van 19 tot en met 21 februari in Hachinohé City. „We nemen dit besluit met pijn in ons hart”, zegt Peter Kolder, bondscoach junioren van de KNSB. „Het is misschien wel voor het eerst in de historie dat Nederland ontbreekt op het WK. We hadden bovendien weer enkele titels te verdedigen. Maar wanneer je naar Japan afreist, moet het wel verantwoord zijn. Wij zaten met te veel onzekerheden.”

Bij de potentiële WK-deelnemers zitten enkele rijders die de afgelopen maanden met corona zijn besmet. Zij lopen daardoor grote kans om in Japan een positief testresultaat te krijgen en daarna minimaal veertien dagen in quarantaine te moeten. Ook mogen buitenlandse deelnemers pas op 14 of 15 februari Japan binnenreizen, waardoor acclimatiseren en het verwerken van jetlags zeer lastig is. „Het is heel vervelend, te meer omdat dit nog de enige internationale wedstrijd was die op de kalender stond”, aldus Kolder.

Voetbal: FC Twente ook tegen Ajax zonder Brama en Abass

14.31 uur: FC Twente neemt het donderdag zonder Wout Brama op tegen Ajax. De geroutineerde aanvoerder ontbrak vanwege een spierblessure afgelopen weekeinde al bij de hervatting van de competitie tegen FC Emmen. „Het gaat goed met zijn herstel, maar de wedstrijd tegen Ajax gaat Wout niet halen”, zegt trainer Ron Jans, die hoopt dat de middenvelder zondag tegen FC Groningen wel weer kan meedoen.

Winteraanwinst Issah Abass wacht nog op zijn tewerkstellingsvergunning. De Ghanese huurling van de Duitse club FSV Mainz kan waarschijnlijk volgende week aansluiten. Zonder Brama en Abass won Twente in en tegen Emmen met 4-1.

Begin december boekte de ploeg van Jans in Amsterdam een verrassende zege op Ajax, dankzij twee doelpunten van oud-Ajacied Queensy Menig (1-2). „Ajax zal zich willen revancheren, maar ik denk dat ze ook respect voor ons hebben gekregen. Niet alleen door dat duel, maar ook door andere wedstrijden die we gespeeld hebben”, aldus Jans. „Ajax speelde tegen ons onder zijn niveau, terwijl wij het heel goed deden. Wij hoeven geen enkele angst te hebben, we hoeven niet naar beneden te kijken. We willen dit vasthouden. Zonder angst er gewoon invliegen.”

Voetbal: FC Groningen heeft aanvoerder Matusiwa terug tegen Willem II

14.30 uur: FC Groningen kan donderdag in de uitwedstrijd tegen Willem II weer beschikken over Azor Matusiwa. De 22-jarige middenvelder, bij afwezigheid van Arjen Robben de aanvoerder van de Groningse ploeg, ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure. Zonder Matusiwa gaf de ploeg van trainer Danny Buijs bij de hervatting van de competitie tegen FC Utrecht vlak voor tijd een zege uit handen (2-2).

„Het was teleurstellend dat we in de blessuretijd de overwinning door onze handen lieten glippen, maar over de hele wedstrijd gezien was dit wel een terechte uitslag”, zei Buijs, die op de langdurig afwezige Robben na over een fitte selectie beschikt.

Bij het geplaagde Willem II keert Pol Llonch mogelijk terug in de ploeg. De Spaanse middenvelder ontbrak sinds begin december vanwege een enkelblessure. Trainer Adrie Koster kan tegen Groningen geen beroep doen op doelman Robbin Ruiter en linksback Miquel Nelom. Willem II beleeft een teleurstellend seizoen en staat op de zeventiende plaats, met alleen FC Emmen onder zich.

Wielrennen: Wielrenner Aru doet mee aan WK veldrijden

14.08 uur: De Italiaanse wielrenner Fabio Aru doet eind deze maand mee aan de WK veldrijden in Oostende. De 30-jarige Aru, in 2015 winnaar van de Ronde van Spanje, maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de weg een uitstapje naar de cross. De Italiaan deed afgelopen weekeinde in Lecce mee aan het nationaal kampioenschap, waar hij tiende werd.

„De eerste race met mijn nieuwe team”, schreef Aru op Instagram bij een foto waarop te zien is hoe hij door een modderbad ploegt. „Ik voelde me heel goed in de modder. Het belangrijkste is dat ik er veel plezier in had, ik voelde me weer een kind dat zijn eerste koers reed. Dit is mijn sport, dit is mijn passie.”

Aru heeft van zijn nieuwe ploeg Qhubeka-Assos toestemming gekregen om de komende weken te blijven veldrijden. De Italiaan bereidt zich momenteel met de nationale selectie, die uit twaalf renners bestaat, voor op de WK in België. „Ik doe zonder ambities mee en keer in februari terug op de weg. Ik kijk goed naar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, hoe zij het doen in het veld.” Aru verliet in september de Tour de France tijdens de negende etappe en kwam daarna niet meer in actie.

Handbal: Smits terug naar Duitse topclub Magdeburg

14.06 uur: Handbalinternational Kay Smits keert terug naar de Duitse topclub SC Magdeburg. De topschutter van Oranje heeft een tweejarig contract getekend. Smits maakt de overstap van de Deense club TTH Holstebro.

De opbouwspeler, die afgelopen zondag negen keer scoorde in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië, speelde begin vorig jaar al even bij Magdeburg. Dat was op huurbasis. Tot een contract kwam het toen niet door de uitbraak van het coronavirus. Na de hervatting van de handbalcompetities in Europa sloot de Limburger weer aan bij zijn Deense werkgever.

„Het contact met Kay is gebleven, dus was het logisch hem terug te halen. Zeker gezien zijn goede prestaties”, aldus hoofdtrainer Bennet Wieger van de club, de huidige nummer 5 in de Bundesliga, alom beschouwd als de sterkste competitie ter wereld.

Smits reageerde verheugd op zijn nieuwe contract. „Toen ik hier vorig jaar was, realiseerde ik me al gauw dat ik hier langer wilde spelen. De organisatie is heel professioneel en in deze omgeving kan ik me verder ontwikkelen”, aldus de linkshandige schutter.

Basketbal: NBA moet ook duel Washington Wizards uitstellen om corona

13.13 uur: De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA worstelt met het coronavirus. Steeds meer wedstrijden moeten afgelast worden vanwege positieve testuitslagen en de strenge gezondheid- en veiligheidsregels. Washington Wizards heeft twee spelers die mogelijk besmet zijn met het virus en moest daarom de thuiswedstrijd tegen Utah Jazz afzeggen.

Bron- en contactonderzoek is nodig om uit te zoeken of het virus zich al binnen de selectie heeft verspreid. De Wizards hebben daarom niet het benodigde aantal van minimaal acht spelers om te kunnen aantreden. De ploeg uit Washington speelde eind vorige week tegen Boston Celtics, dat sindsdien niet meer heeft gespeeld vanwege coronazorgen. De wedstrijden tegen Miami Heat, Chicago Bulls en Orlando Magic werden allemaal afgelast.

De Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL gaat woensdag van start, maar ook daar zorgt het virus voor problemen. De afgelopen twee weken hebben 27 spelers van negen verschillende teams positief getest. Dallas Stars moest onlangs zelfs het trainingscomplex sluiten, omdat veertien spelers besmet bleken. De eerste drie wedstrijden van de Stars zijn uitgesteld.

Tennis: De Minaur krijgt eerste ATP-titel in 2021 door opgave Boeblik

10:56 uur De eerste ATP-titel van dit jaar bij de mannen is naar Alex de Minaur gegaan. De Australische tennisser werd uitgeroepen tot winnaar van het toernooi in Antalya, omdat zijn tegenstander in de finale al vroeg geblesseerd moest opgeven. Alexander Boeblik uit Kazachstan staakte al vroeg in de eerste set bij een achterstand van 2-0 de strijd vanwege een enkelblessure.

De 21-jarige De Minaur, nummer 23 van de wereld, veroverde zo zijn vierde titel op de ATP Tour. In 2019 won de Australiër de hardcourttoernooien van Sydney, Atlanta en Zhuhai. De 23-jarige Boeblik, 49e op de mondiale ranglijst, wacht nog op zijn eerste ATP-titel. Hij verloor eerder al twee finales.

Tennis: Derde toernooizege op rij Sabalenka

10:30 uur Tennisster Aryna Sabalenka heeft haar derde toernooizege op rij geboekt. De 22-jarige Wit-Russin, nummer 10 van de wereld, schreef het WTA-toernooi van Abu Dhabi op haar naam door Veronika Koedermetova uit Rusland in twee sets te verslaan: 6-2 6-2. Het betekende voor Sabalenka haar vijftiende overwinning op rij.

De tennisster uit Minsk won eind vorig jaar de toernooien van Ostrava en Linz. Sabalenka haalde bij de start van het seizoen in Abu Dhabi haar negende WTA-titel binnen. De Wit-Russin klimt daardoor op de wereldranglijst over onder anderen Kiki Bertens heen, naar de zevende plek.

Koedermetova stond voor het eerst in de finale van een WTA-toernooi. Op weg naar de eindstrijd had de 23-jarige Russin in de kwartfinale afgerekend met de als tweede geplaatste Elina Svitolina. Sofia Kenin, de Amerikaanse nummer 1 van de plaatsingslijst, verloor in de kwartfinales van Maria Sakkari. Die Griekse moest het vervolgens afleggen tegen Sabalenka.

Judo: Roy Meyer snel onderuit in Doha Masters

10:00 uur Judoka Roy Meyer is al in zijn eerste partij op de Doha Masters uitgeschakeld. De Nederlandse zwaargewicht ging met een ippon onderuit tegen de Franse topfavoriet Teddy Riner. Henk Grol en Jur Spijkers wonnen wel hun eerste partij in de categorie boven 100 kilogram.

Meyer en Grol strijden om het ene olympische ticket voor de Spelen in Tokio dat voor Nederland beschikbaar is in deze categorie. De Doha Masters is aangewezen als een van de drie meetmomenten waarin de judoka’s zich moeten bewijzen. De Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK (16-18 april) zijn de overige selectiewedstrijden.

Tennis: Zoon van Petr Korda haalt finale Delray Beach

09:20 uur De Amerikaanse tennisser Sebastian Korda, zoon van oud-topspeler Petr Korda, heeft voor het eerst de finale bereikt op een ATP-toernooi. De 20-jarige Korda deed dat in Delray Beach. Hij versloeg daar de Brit Cameron Norrie in de halve finales in twee sets: 6-3 7-5. Vader Petr Korda won in 1998 de Australian Open en bereikte dat jaar ook de tweede plaats op de wereldranglijst.

De jonge Amerikaan haalde vorig jaar als qualifier de vierde ronde van Roland Garros, waarin hij het moest afleggen tegen recordkampioen Rafael Nadal. Korda won daarna een challenger in Duitsland en zette zijn zegereeks bij de start van het nieuwe seizoen door in Delray Beach.

De nummer 119 van de wereld strijdt met Hubert Hurkacz om de titel op het Amerikaanse hardcourt. De 23-jarige Pool, 35e op de mondiale ranglijst, maakte een einde aan de opmars van qualifier Christian Harrison. Hurkacz versloeg de nummer 789 van de wereld met 7-6 (4) 6-4. De Pool heeft al een ATP-titel op zak, twee jaar geleden veroverd in Winston-Salem.

Voetbal: Palmeiras naar finale Copa Libertadores

07:30 uur De Braziliaanse voetbalclub Palmeiras heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs. Palmeiras verloor weliswaar in eigen stadion in São Paulo de return tegen River Plate met 2-0, maar een week eerder hadden de Brazilianen in Argentinië met 3-0 gewonnen.

De tienvoudig kampioen van Brazilië won de Copa Libertadores één keer, in 1999. Palmeiras verloor daarnaast drie keer de finale van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

De ploeg van de Portugese trainer Abel neemt het eind deze maand in de finale in het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro op tegen Santos of Boca Juniors. Na de 0-0 van vorige week in Argentinië is woensdagavond de return van dat tweeluik. De winnaar van het toernooi mag volgende maand in Qatar meedoen aan het WK voor clubs.