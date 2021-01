Palmeiras ondanks nederlaag naar finale Copa Libertadores

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Palmeiras naar finale Copa Libertadores

07:30 uur De Braziliaanse voetbalclub Palmeiras heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs. Palmeiras verloor weliswaar in eigen stadion in São Paulo de return tegen River Plate met 2-0, maar een week eerder hadden de Brazilianen in Argentinië met 3-0 gewonnen.

De tienvoudig kampioen van Brazilië won de Copa Libertadores één keer, in 1999. Palmeiras verloor daarnaast drie keer de finale van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

De ploeg van de Portugese trainer Abel neemt het eind deze maand in de finale in het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro op tegen Santos of Boca Juniors. Na de 0-0 van vorige week in Argentinië is woensdagavond de return van dat tweeluik. De winnaar van het toernooi mag volgende maand in Qatar meedoen aan het WK voor clubs.