Ajax profiteert via zege op AZ optimaal van uitglijder PSV

Ook van nummer 3 Vitesse nam Ajax verder afstand. De Arnhemmers waren er zaterdagavond al niet in geslaagd om van RKC Waalwijk te winnen (1-1) en volgen de koploper nu op acht punten.

Ten Hag kon in Alkmaar niet beschikken over Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico, en daardoor werden de backposities bemand door Devyne Rensch (rechts) en Daley Blind. Lisandro Martinez had van de Ajax-coach een basisplaats als linker centrale verdediger gekregen.

Bekijk ook: Ajax richt pijlen op Kamaldeen Sulemana

Via Rensch was Ajax als eerste dicht bij de openingstreffer, maar na een goede loopactie schoot de jongeling de bal tegen de uitgestoken voet van Marco Bizot. De keeper van AZ moest na een kwartier echter het antwoord schuldig blijven op een schot van Antony. De Braziliaan schoot na een goede aanval via Blind, Davy Klaassen en Sébastien Haller raak in de verre hoek.

Ajax zet aan

Ajax kon aan die aanval beginnen omdat Myron Boadu zomaar uit de zone van Blind wegliep, die daardoor helemaal vrij kwam en ingespeeld kon worden. Na de 0-1 was Ajax via Klaassen (Bizot redde op zijn kopbal) en Edson Alvarez (liggend op de grond duwde hij de bal met zijn hoofd richting doel) snel dicht bij de 0-2, maar de schade bleef beperkt voor AZ.

De Alkmaarders kregen via Albert Gudmundsson twee enorme kansen om nog voor rust de 1-1 te noteren, maar de IJslander toonde zich niet kil in de afwerking. Beide keren was André Onana hem na een kopbal de baas. Omdat Dusan Tadic aan de overkant verzuimde een grote kans te benutten, was het na 45 minuten 0-1.

Na de thee kwam AZ sterk uit de startblokken en was het gevaarlijk via Jesper Karlsson en Gudmundsson, maar beide aanvallers mikten over het doel van Onana. Ajax gooide na een uur spelen de wedstrijd in het slot, en deed dat op fraaie wijze. Blind bediende Tadic en diens voorzet werd door de volle bak vooruit sprintende Klaassen langs Bizot geschoten.

Fredrik Midtsjø was met een fraai schot nog dicht bij een Alkmaarse treffer, maar echt in de problemen kwam Ajax niet meer. Boadu kreeg tien minuten voor tijd nog dé mogelijkheid op de 1-2, maar schoot oog in oog met Onana in het zijnet. Neres zette met de derde Amsterdamse goal nog een fraai uitroepteken achter de wdstrijd, en daardoor sloot Ajax de zware januarimaand met een uitstekend gevoel af. AZ zag Feyenoord passeren en zakt naar plaats 5.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie