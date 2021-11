Erik ten Hag: ’Dat maakt Dortmund morgen extra gevaarlijk’

„Zo opportunistisch denk ik niet”, aldus Ten Hag op de persconferentie. „Wij hebben voor niemand angst, niemand in Europa vindt het fijn om tegen Ajax te spelen, maar Borussia is nog steeds favoriet voor de groepswinst.”

Volgens Ten Hag zijn de Duitsers belust op revanche. „En dat maakt ze morgenavond extra gevaarlijk. Ze zullen ons niet zo makkelijk aan de bal laten. We moeten voorbereid zijn op hun reactie na hun nederlaag in Amsterdam. We moeten zorgen dat we de regie krijgen.”

Bekijk ook: Ajax ondanks averij in Duitsland vaak met een lach terug naar Amsterdam

De 0-0 tegen Heracles Almelo heeft bij Ten Hag weer wat extra dingen duidelijk gemaakt. „Je krijgt niks cadeau en niemand gaat je helpen. Als een tegenstander hard speelt, moeten wij dat ook. En als er vies gespeeld moet worden, moeten wij dat ook doen. En we kunnen het ook. We moeten vooral niet verwachten dat scheidsrechters fluiten, want dat doen ze niet. Dat gebeurde tegen Heracles een paar keer en daar kwam toen bijna een tegengoal uit. Daar moeten we echt meedogenlozer in zijn.”

Bekijk hier het programma en de standen in de Champions League