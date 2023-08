Verstappen-bocht op Circuit Zandvoort (nog) niet aan de orde

Dankzij de populariteit van Verstappen is het mogelijk geweest om de Formule 1 terug naar Zandvoort te halen. De Red Bull-coureur won de edities in 2021 en 2022 en is ook op 27 augustus weer de grote favoriet voor de zege.

Bij Viaplay kreeg Verstappen afgelopen weekeinde in België de vraag over een bocht die naar hem vernoemd zou kunnen worden. Hij stelde er op dit moment niet mee bezig te zijn, maar wist wel direct welke bocht hij dan graag zou willen ’hebben’: het Scheivlak. Als Verstappen stopt als Formule 1-coureur, zou dat een logisch moment zijn om een bocht naar hem te vernoemen bij wijze van hommage.

De voorbereidingen op de Dutch Grand Prix zijn in volle gang. „De tribunes staan allemaal zo goed als, net als de hospitality-tenten. Ook de nieuwe Champions Lounge is bijna klaar”, laat circuitdirecteur Robert van Overdijk weten.

Na kritiek van meerdere coureurs is eerder dit jaar besloten dat de ruimte tussen de pitstopposities op Zandvoort met anderhalve meter worden vergroot. Dat gaat gebeuren voor de editie van 2024. Na de komende Dutch Grand Prix wordt eveneens begonnen met het verlengen van de pitstraat én worden zes extra pitboxen gemaakt. Die komen in een apart gebouw, dat zodanig is ontworpen dat het tijdens de Grand Prix – vanaf volgend jaar dus – gebruikt kan worden als pitbox, maar de rest van het jaar dienstdoet als unieke (congres)locatie voor de zakelijke markt.