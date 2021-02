Tennislegende Tony Trabert (90) overleden

Trabert was in de jaren ’50 een van de grote tennishelden. Hij won destijds vijf grandslamtoernooien. Dat hadden er meer kunnen zijn, ware het niet dat het destijds zo was dat als je professional werd, je niet meer mee mocht doen aan de grand slams. Na in 1955 drie grandslamzeges op een rij te boeken, werd hij prof. Daar liet hij zich nog zeker vijf seizoenen als een van de allerbeste gelden. Hij won uiteindelijk twee Pro Slams, alvorens zijn niveau daalde.

Ook na zijn actieve sportloopbaan liep Trabert rond in de tenniswereld. Hij was decennia als analist te horen en was ook vijf jaar lang coach van het Amerikaanse team, dat in die periode twee keer de Davis Cup won.