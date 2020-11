Darter uit toernooi gezet na duw aan Michael van Gerwen

„Nadat ik afgelopen woensdag eerst zelf gespeeld had, morste ik tijdens het drinken op mijn overhemd”, vertelt Worsley op zijn Facebook-pagina. „Omdat ik kort na mijn eigen wedstrijd moest schrijven bij een andere wedstrijd, ben ik me snel gaan verkleden. Een dag later kreeg ik vervolgens van de toernooileiding te horen dat het shirt dat ik had aangetrokken, niet mocht. Daar heb ik vervolgens mijn excuses voor aangeboden.” Worsley zou een rugbyshirt hebben aangetrokken, en dergelijke tenues zijn (net als voetbalshirts) volgens de reglementen niet toegestaan in de dartsarena’s.

Van Gerwen, die de eerste dagen van de Winter Series had laten schieten vanwege zijn recente rugklachten, speelde vrijdag zijn eerste partij in Coventry, maar moest op die dag ook zelf bij een wedstrijd schrijven. Mighty Mike had daar echter iemand anders bereid voor gevonden, van wie het Worsley opviel dat hij een gewoon t-shirt en een spijkerbroek aan had.

„Toen ik dat zag, ben ik naar de toernooidirecteur gegaan en gevraagd waarom hij wel in die kleding mocht schrijven. Je kan geen verschillende regels voor hem en voor mij hanteren. Ik had er verder geen klacht over ingediend, en ging er vanuit dat het gesprek tussen mij en de toernooidirecteur zou blijven.”

Gelijke regels

Dat bleek tot Worsleys ongenoegen niet zo te zijn. „Deze zaterdag kwam Van Gerwen naar me toe en hij begon erover dat ik hem zou hebben verklikt. Hij begon me te intimideren, terwijl ik hem alleen maar duidelijk maakte dat mijn woorden niet tégen hem gericht waren, maar ik juist vond dat er voor iedereen gelijke regels moeten gelden.”

Volgens Worsley bleef Van Gerwen hem echter uitschelden voor rat. „Hij ging maar door, en toen heb ik hem uiteindelijk een duw gegeven”, aldus Worsley. „Daarna heeft hij een klacht tegen me ingediend, terwijl hij mij provoceerde”, is Worsley ontstemd. „En dat wist de beveiliging ook, maar zij hebben gewoon de kant van Van Gerwen gekozen en uiteindelijk ben ik uit het toernooi gegooid. Een lachertje, je kan niet eens vertrouwelijk met de officials praten.”

Van Gerwen werd overigens vrijdag in de derde ronde uitgeschakeld door Adrian Lewis en zaterdag in de tweede ronde door Callan Rydz.