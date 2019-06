FIFA verplaatst hitteduel Oranje Leeuwinnen niet

De speelsters kregen in de aanloop naar het duel bij iedere training onder meer slush puppies, een ijskoud drankje om hun lichaamstemperatuur naar beneden te halen.

„Alle voorzorgsmaatregelen die we kunnen nemen, die nemen we ook”, zei bondscoach Sarina Wiegman, die begin dit jaar met haar selectie op trainingskamp naar Zuid-Afrika ging. „Ook toen hebben we wat dingen met warmte gedaan. We weten dat het morgen warm wordt. Maar we gaan voetballen en dat willen we zo goed mogelijk doen, daar zijn we mee bezig.”

Verzoek KNVB

De KNVB heeft bij de FIFA geen gehoor gevonden. De Nederlandse voetbalbond vroeg zich af of het mogelijk zou zijn de wedstrijd tegen Italië vanwege de warmte op een later tijdstip te spelen. De wereldvoetbalbond ging daar echter niet in mee. Volgens de FIFA had het verplaatsen van de wedstrijd te grote consequenties, bijvoorbeeld voor de geplande tv-uitzendingen.

„Dat begrijpen wij”, zei Jan Dirk van der Zee, de directeur amateur- en vrouwenvoetbal van de KNVB. „Bovendien: wij wisten sinds december dat we om 15.00 uur spelen op deze dag. Het is zoals het is.”

Naar verwachting is het zo’n 33 graden Celsius in Valenciennes als Nederland en Italië beginnen aan hun duel om een plek in de halve finales van het WK. Later op zaterdag, om 18.30 uur, begint in Rennes de laatste van de vier kwartfinales: Duitsland - Zweden. De FIFA had de eerste twee kwartfinales (Engeland - Noorwegen en Frankrijk - Verenigde Staten) voor 21.00 uur op het programma gezet.

„Ik vind het opvallend, daarom hebben we een brief gestuurd aan de FIFA”, zei bondscoach Sarina Wiegman. „We hebben antwoord gekregen dat het niet kan. Dan is het ook klaar. We gaan gewoon voetballen om 15.00 uur.”