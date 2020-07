Chelsea-doelman onder vuur in aanloop naar sleutelduel

Kepa Arrizabalaga is de eerste doelman van de Londenaren, maar de Spanjaard ligt (zeker na de 5-3 nederlaag bij Liverpool van afgelopen woensdag) onder vuur in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanders, een ploeg die zich zondag op Stamford Bridge ook wil verzekeren van Europees voetbal.

Slechte cijfers

De cijfers die momenteel rond Arrizabalaga zoemen, zijn ronduit slecht te noemen. Zo heeft Chelsea in de Premier League liefst 54 tegengoals geïncasseerd, slechts zeven clubs deden het slechter. De vrije trap van Trent Alexander-Arnold, het schot van Georginio Wijnaldum en de beslissende goal van Alex Oxlade-Chamberlain worden Arrizabalaga niet zozeer aangerekend als persoonlijke fouten, maar meer de apatische houding van de Spanjaard is een punt van kritiek.

De doelman die in 2018 arriveerde in Londen wordt weinig zelfvertrouwen toegedicht, waardoor er stemmen opgaan om zijn stand-in, de 38-jarige Willy Caballero, zondag het doel te laten verdedigen tegen de Wolves. Dat Arrizabalaga nu in totaal 8 procent van alle Chelsea-tegengoals in de Premier League-historie heeft geïncasseerd, terwijl hij maar in 6 procent van de wedstrijden onder de lat stond, zetten die roep luister bij.

Gok

In 69 Premier League-duels moest Arrizabalaha 86 keer vissen. Veel te veel voor een doelman van Chelsea, zo vindt men in Engeland. Dat Chelsea volgende week ook tegen Arsenal de finale van de FA Cup speelt (een wedstrijd waarin Caballero normaal gesproken keept) kan voor Lampard aanleiding zijn om de routinier ook tegen Wolverhampton Wanderers op te stellen, maar ook dat blijft een gok.

Chelsea heeft 63 punten en verzekert zich bij winst van een plek in de Champions League. Speelt het gelijk of verliest het, dan is het afhankelijk van het resultaat bij Leicester City-Manchester United, de beide concurrenten. United heeft eveneens 63 punten en een beter doelsaldo, terwijl Leicester een punt minder, maar eveneens een veel beter doelsaldo heeft.

