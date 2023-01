Premium Het beste van De Telegraaf

’En dan hebben we de zondag nog te gaan...’ Suzanne Schulting zorgt ervoor dat schoonfamilie Van Royen tien jaar ouder wordt

Door Nick Tol

Suzanne Schulting zoekt haar vriend Sam en zijn moeder Heleen van Royen op op de tribune in Gdansk. Ⓒ ANP/HH

GDANSK - Suzanne Schulting wordt tijdens haar goudjacht op de EK in Gdansk aangemoedigd door een heel leger aan vrienden en familie, onder wie haar schoonmoeder Heleen van Royen en partner Sam. Zij zitten voor het eerst op de tribune bij een wedstrijd van de shorttrack-koningin. „Ik ga vanaf deze tweede seizoenshelft naar al haar wedstrijden: van Dresden tot Seoul”, zegt Sam in de gang van het Poolse stadion waar de 25-jarige Schulting zaterdag oppermachtig is.