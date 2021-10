Premium Het beste van De Telegraaf

Keeper-saga bij Ajax nieuwe fase in Erik ten Hag geeft Remko Pasveer vertrouwen met André Onana in aantocht

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Ajax-goalie Remko Pasveer Ⓒ ANP/HH

ALMELO - Het gaat bij Ajax de afgelopen twee weken wel erg vaak over doelman Remko Pasveer. Ook weer na de 0-0 van Ajax bij Heracles Almelo. In zijn achtertuin in tukkerland – Pasveer is geboren in Enschede – behoedde hij de landskampioen voor een tweede nederlaag in twee weken. Met drie knappe reddingen.