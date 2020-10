Roland Garros: Petra Kvitova en Sofia Kenin naar halve finales

Kenin won begin dit jaar de titel bij de Australian Open in Melbourne. In Parijs kwam de nummer 6 van de wereld in de voorgaande twee jaar niet verder dan de vierde ronde. Voor Kenin was het haar eerste zege in een serie van vier onderlinge duels met Collins, die momenteel op de 57e plek staat op de wereldranglijst.

Petra Kvitova

Kenin speelt in de halve finales tegen Petra Kvitova. De als zevende geplaatste Tsjechische versloeg de Duitse Laura Siegemund in twee sets: 6-3 6-3.

In de eerste set was één servicebreak beslissend voor Kvitova, maar in de tweede set vielen er liefst zes breaks te noteren. Siegemund, de nummer 66 van de wereld, eindigde het duel na een uur en twintig minuten met een dubbele fout.

Kvitova jaagt in Parijs op haar derde grandslamtitel; de mondiale nummer 11 was twee keer de beste op Wimbledon, in 2011 en 2014.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Poolse Iga Swiatek en Nadia Podoroska uit Argentinië.