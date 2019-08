Ilic en Ilic zij aan zij op middenveld NAC

Finn Stokkers, Arno Verschueren en Ivan Ilic vieren de winnende treffer van laatstgenoemde. Ⓒ Hollandse Hoogte

BREDA NAC Breda heeft ook de derde wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Dankzij een zwaarbevochten 1-0 zege op SC Cambuur is de ploeg van trainer Ruud Brood na drie speelronden nog steeds zonder puntenverlies. De koppositie is overgenomen door De Graafschap, dat net als NAC afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie.